Панов: «Зениту» нужен бомбардир. Такой, как Левандовски»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выразил мнение, что петербургской команде не хватает бомбардира.

«Состав у команды достаточно крепкий, собраны хорошие игроки. Но «Зениту», как и «Спартаку», не хватает завершающего усилия партнеров игрока в атаке. Нужен футболист, который закрывал бы все вопросы голами.

Атака требует усиления, нужен бомбардир, который может забить гол из ничего. Такой, как Левандовски, например. Это настоящий нападающий, который может забивать в любой команде. Или такой, как Джеко. Такого плана и уровня игрок нужен «Зениту».

Атакующий потенциал ведь у команды хороший, есть классные полузащитники вроде Кузяева, Шатова, Ерохина, Паредеса, есть на флангах Мак, Анюков, Смольников – это динамичные футболисты. А вот завершать некому.

При всем уважении к Заболотному, это форвард таранного плана, он может выйти на замену, продавить, усилить атакующий потенциал. Но он не снайпер, в этом проблема», – сказал Панов.