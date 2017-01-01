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    Панов: «Зениту» нужен бомбардир. Такой, как Левандовски»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выразил мнение, что петербургской команде не хватает бомбардира.

    «Состав у команды достаточно крепкий, собраны хорошие игроки. Но «Зениту», как и «Спартаку», не хватает завершающего усилия партнеров игрока в атаке. Нужен футболист, который закрывал бы все вопросы голами.

    Атака требует усиления, нужен бомбардир, который может забить гол из ничего. Такой, как Левандовски, например. Это настоящий нападающий, который может забивать в любой команде. Или такой, как Джеко. Такого плана и уровня игрок нужен «Зениту».

    Атакующий потенциал ведь у команды хороший, есть классные полузащитники вроде Кузяева, Шатова, Ерохина, Паредеса, есть на флангах Мак, Анюков, Смольников – это динамичные футболисты. А вот завершать некому.

    При всем уважении к Заболотному, это форвард таранного плана, он может выйти на замену, продавить, усилить атакующий потенциал. Но он не снайпер, в этом проблема», – сказал Панов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +65

      Tribunal Z 20 минут назад

      Зачем, Халка верните. Он ещё может года три на европейском уровне сыграть.

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      Рейтинг: +3204

      prezent2017 1 час назад

      Продажный мелкий идиотик высказал замечательную мысль, которая даже не приходила на ум Семаку.

      0
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      Рейтинг: +50

      serhio80 1 час назад

      Не, денег у зенитных наверное хватит, но ффп потом через год не пройдут. Стоит оно того?

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      Рейтинг: +161

      moneyonstart 2 часа назад

      Иуду забыли спросить. Ракета Колпинская летел бы куда по дальше.

      0
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      Рейтинг: +937

      Фотон 2 часа назад

      А почему только Зениту? Хороший нападающий любому клубу всегда пригодится.

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      Рейтинг: +1054

      BlackMurder 3 часа назад

      Заболотный форвард топовый) дзюба ничем не хуже левый и джеко, такой же бык, ну чуть похуже этих, забирайте Лесу через года три) он сейчас сдал, да и забивание голов происходит за счет командной игры в основном, индивидуальности в дриблинге и скорости у них не особо

      0
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      Рейтинг: +27472

      Полная Канистра 3 часа назад

      Миллер себя продаст и будет вам левандовски

      0
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      Рейтинг: +260

      Аден 4 часа назад

      в Зяните ужо есть звязда: Заболотный. бу-га-га

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      Рейтинг: +424

      Леха из Твери 4 часа назад

      А чего-то это спартаковский фанат о Зените беспокоится?

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