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    Панов: «В подростковом возрасте воровал и принимал наркотики. Если бы не футбол, ждала бы меня тюремная «карьера»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о своей жизни в подростковом возрасте.

    «Какие несчастья со мной происходили? Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти «чары» и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были – и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава Богу, жив. Один пацан в тюрьме посидел и на войне побывал.

    Гибли не только от наркотиков, но и во всяческих разборках. Тогда чуть что, сразу с ножами лезли. А воровство? Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера». Тюремная», – сказал экс-футболист.

    • Панов – воспитанник «Зенита».
    • За основу петербуржцев он выступал в 1994 году, с 1997 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год.
    • Суммарно форвард забил 30 голов в 103 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +527

      фанат джигурды 1 час назад

      Мне интересно, а как он в спортшколе проходил медкомиссию?

      Врач видит, что перед ним наркоман, но пропускает его заниматься, не боясь оказаться в тюрьме, если что случится?

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      Рейтинг: +822

      Benifacto > фанат джигурды 16 минут назад

      скорей всего он имел ввиду клей+пакет....

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      Рейтинг: +10807

      vladimir-7 2 часа назад

      Если бы был тесно связан с тяжелыми наркотиками, то давно бы был
      у "бабы с косой" в объятиях.

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