Панов: «В подростковом возрасте воровал и принимал наркотики. Если бы не футбол, ждала бы меня тюремная «карьера»

Мне интересно, а как он в спортшколе проходил медкомиссию?
Врач видит, что перед ним наркоман, но пропускает его заниматься, не боясь оказаться в тюрьме, если что случится?
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о своей жизни в подростковом возрасте.
«Какие несчастья со мной происходили? Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти «чары» и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были – и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава Богу, жив. Один пацан в тюрьме посидел и на войне побывал.
Гибли не только от наркотиков, но и во всяческих разборках. Тогда чуть что, сразу с ножами лезли. А воровство? Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера». Тюремная», – сказал экс-футболист.
- Панов – воспитанник «Зенита».
- За основу петербуржцев он выступал в 1994 году, с 1997 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год.
- Суммарно форвард забил 30 голов в 103 матчах.