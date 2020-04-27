Панов: «В подростковом возрасте воровал и принимал наркотики. Если бы не футбол, ждала бы меня тюремная «карьера»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о своей жизни в подростковом возрасте.

«Какие несчастья со мной происходили? Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти «чары» и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были – и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава Богу, жив. Один пацан в тюрьме посидел и на войне побывал.

Гибли не только от наркотиков, но и во всяческих разборках. Тогда чуть что, сразу с ножами лезли. А воровство? Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера». Тюремная», – сказал экс-футболист.