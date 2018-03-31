Панов считает, что Семин знает, как сделать «Локомотив» чемпионом

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и ныне болельщик московского «Спартака» Александр Панов дал оценку чемпионским перспективам московского «Локомотива». Эксперт обратил внимание на тренерский фактор.

«Догнать «Локомотив» будет очень тяжело. Юрий Палыч Семин – тренер старой формации, опытнейший. Я думаю, он знает, как сделать свою команду чемпионом.

Надеюсь, конечно, что «Локо» оступится, но вряд ли потеряет столько очков и упустит лидерство», – сказал Панов.

Железнодорожники опережают ближайшего преследователя на пять очков.