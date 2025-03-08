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Панов рассказал, как грабил людей в подростковом возрасте

Сегодня, 16:07
3

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов рассказал об участии в разбойном нападении.

– Помню ситуации: что-то хочется, на это нужны деньги, а денег нет. Такая жизнь странная пошла. Пошла преступность, разгул.

– Как вы в это попали?

– Ввиду возраста. 15-16 лет – это возраст, когда ты из мальчика превращаешься в юношу. Если посмотрите, по статистике преступные группировки того времени, которые возникали, многим было от 15 до 18 лет. Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках заработка денег. Грабили. А что делать? Всякое было.

– Это был грабеж с целью отобрать, или по голове кому-то можно было засветить?

– И по голове кому-то могли засадить. У нас дрались район на район – вы не представляете! И на цепях, и на палках, и стреляли. Много людей в разборках погибло.

– Вы когда-то были близки к тюрьме в тот период?

– Естественно. Как и все, наверное.

– В том плане, что вас уже поймали, повязали, а потом каким-то чудом отпустили.

– Да, именно так и было. К сожалению, мы одного дяденьку ограбили, избили… А это оказался тот, кто работал на заводе вместе с отцом нашего друга. Это нас спасло – он не предъявил претензии, забрал заявление. И нас отпустили.

А так нам грозило от 8 лет за разбой, за тяжкие телесные повреждения. Мы могли присесть лет на 8 как минимум.

Когда сидишь в камере, задумываешься об этом: к чему ты пришел и куда ты попал. Такие моменты в жизни – это сигналы, после которых человек меняет свою жизнь, мировоззрение, встает на истинный путь, который ведет к успеху и к славе, как, например, с моей футбольной карьерой.

Вот так я вернулся – мне захотелось пройти путь футбольный, а не криминальный. Естественно, я сделал правильный выбор. Потому что это плохо бы закончилось в любом случае.

– А вы раскаивались когда-то за то, что вы причинили очень много физической и эмоциональной боли другим людям?

– Нет.

– Даже сейчас, когда вы живете в достатке, когда у вас есть семья, дети?

– Такое время было.

– Либо ты, либо тебя?

– Да. Нам же тоже доставалось. И доставалось серьезно. У нас и проблем было достаточно. Такая жизнь была – либо ты, либо тебя. Другого варианта не было.

– Но мирных жителей вы ведь тоже грабили?

– Ну, ничего страшного. Наверное, такого раскаяния нет. Просто мы хотели чего-то другого для себя. Глупые мальчишки, что вы хотите от нас. 15-16 лет – посмотрите, сколько глупостей делается в этом возрасте.

Когда мы нападали на людей, они сопротивлялись, нам тоже доставалось. И у нас бывали неудачи. И нам тоже отвешивали конкретных… Мы тоже попадали в ситуации, когда могли получить серьезно.

  • Панов начал профессиональную карьеру в 18 лет во второй команде «Зенита» в 1993 году.
  • Он завершил игровую карьеру в 2010 году.

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Источник: YouTube-канал «Okko Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Панов Александр
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Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1741440653
Футболист лицо публичное. На него дети и подростки равняются ( лучше бы промолчал.
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кайрос
1741441053
Грабили. А что делать?===== Ну канеш типа жертва он.Ваще без башки.И даже сейчас не раскаивается казлина....Типа невиноватый я, все другие виноватые.Заставили бедного мальчонку грабить и избивать их. Корреспондент спросил--"Даже сейчас, когда вы живете в достатке, когда у вас есть семья, дети?". Сейчас если его дети подвергнутся избиению и ограблению, что он скажет про грабителей? Скажет-- А что им делать ? Только грабить. Просто они хотят чего-то другого для себя.Вот и стали мои детки для них чем то другим.
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Боцман59rus
1741441872
_ вот же беспредельщики эти потерпевшие!!! ...нам деньги нужны, а они отбиваться вздумали
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