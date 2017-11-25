Паредес заявил, что никогда не стал бы болеть за принципиального соперника, как Панов

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал тот факт, что бывший форвард сине-бело-голубых Александр Панов является болельщиком «Спартака».

– Бывший игрок «Зенита» Александр Панов никогда не играл за «Спартак», но неожиданно стал фанатом этой команды. В Аргентине такое возможно, чтобы экс-футболист «Боки» вдруг стал болеть за «Ривер Плейт»?

– Да, это вполне обычная ситуация. Об этом редко говорится вслух, но я слышал много таких историй.

– А вы бы смогли так?

– Ни за что на свете! Я предан «Боке» до конца жизни.