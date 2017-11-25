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  • Паредес заявил, что никогда не стал бы болеть за принципиального соперника, как Панов

Паредес заявил, что никогда не стал бы болеть за принципиального соперника, как Панов

25 ноября 2017, 09:27
20

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал тот факт, что бывший форвард сине-бело-голубых Александр Панов является болельщиком «Спартака».

– Бывший игрок «Зенита» Александр Панов никогда не играл за «Спартак», но неожиданно стал фанатом этой команды. В Аргентине такое возможно, чтобы экс-футболист «Боки» вдруг стал болеть за «Ривер Плейт»?

– Да, это вполне обычная ситуация. Об этом редко говорится вслух, но я слышал много таких историй.

– А вы бы смогли так?

– Ни за что на свете! Я предан «Боке» до конца жизни.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Панов Александр Паредес Леандро
Комментарии (20)
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shpilman
1511592009
а че про __ю_у не спросили у него, как у них там с такими игроками?
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Tolegeniskakov
1511592296
Это напомнило мне интервью с Глушаковым,который говорил что никогда не перейдет в Спартак
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Superviser77
1511592392
А что ты тогда делаешь в Зените? ?!! Никогда не говори никогда. ..
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Superviser77
1511592735
Император, Лэмпард, Дель Пьеро, вот кто предан клубу. А ты уже примчался в Россию за денюшкой. Ещё побольше бобла предложить ты и футболку Ривер Плейта целовать будешь. Эти южноамериканцы такие *****..болы...
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movie
1511593205
Во времена Панова, Зенит вообще соперником небыл, тем более для Спартака
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Михаил_Боярский
1511596309
Вообще у спартака странные болелы. Панов, кафельников. Кто там еще из неадекватов?
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vitvik
1511598759
Яйцо курицу осуждает.
Ответить
Eddyson
1511599779
Как бы не загрыз его теперь дзюбиньо.
Ответить
prezent2017
1511609443
Панов дешевка и мелкая шавка.
Ответить
порт
1511611034
Если бы пил как Панов, то всё могло бы быть.
Ответить
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