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    Панов: «Итоговое второе место «Спартака» будет означать, что сезон не провальный»

    Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне болельщик московского «Спартака» Александр Панов поделился мыслями о концовке чемпионата для красно-белых. Эксперт рассчитывает на выход команды в Лигу чемпионов.

    «Массимо Каррера понимает, что есть реальный шанс занять второе место. Не первое — там всe призрачно. Но второе, чтобы обойтись без квалификации в Лиге чемпионов. Если «Спартак» попадает в Европу напрямую, сезон нельзя будет назвать провальным.

    Возьмите статистику всех чемпионов на следующий сезон. Не многие занимали даже второе место, а «Зенит», победив в чемпионате 1984 года, вообще оказался шестым»», – сказал Панов.

    «Спартак» еще имеет шансы стать чемпионом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2018 06:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100723

      zigbert 5 мая 2018, 14:54

      Слишком долго раскачивался Спартак в начале сезона, потеряли много очков. Второе место будет успехом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:48

      сезон нестабильный получился поэтому и второе место можно будет считать как нормальный результат, вот если бы еще кубок взяли тогда вообще было хорошо...

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 мая 2018, 09:46

      А если нет? Тренер уйдёт?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 08:34

      Итоговое второе место Спартака будет означать что в этом сезоне Спартак на ровном месте лоханулся и привёз себе серебро. Хотя можно было рассчитывать на большее.

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 мая 2018, 07:41

      ....лично я не верю в локомотив, хотя в этом сезоне, васся, команда вполне сносная....но, верю в спартак

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 мая 2018, 07:17

      Ростов и Динамо помогут...)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 мая 2018, 06:57

      Сезон можно было-бы назвать не провальным если-бы взяли кубок!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 5 мая 2018, 06:06

      Нужно брать первое.

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