Панов: «Итоговое второе место «Спартака» будет означать, что сезон не провальный»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне болельщик московского «Спартака» Александр Панов поделился мыслями о концовке чемпионата для красно-белых. Эксперт рассчитывает на выход команды в Лигу чемпионов.

«Массимо Каррера понимает, что есть реальный шанс занять второе место. Не первое — там всe призрачно. Но второе, чтобы обойтись без квалификации в Лиге чемпионов. Если «Спартак» попадает в Европу напрямую, сезон нельзя будет назвать провальным.

Возьмите статистику всех чемпионов на следующий сезон. Не многие занимали даже второе место, а «Зенит», победив в чемпионате 1984 года, вообще оказался шестым»», – сказал Панов.

«Спартак» еще имеет шансы стать чемпионом.