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  • Панов: «Итоговое второе место «Спартака» будет означать, что сезон не провальный»

Панов: «Итоговое второе место «Спартака» будет означать, что сезон не провальный»

5 мая 2018, 06:04
8

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне болельщик московского «Спартака» Александр Панов поделился мыслями о концовке чемпионата для красно-белых. Эксперт рассчитывает на выход команды в Лигу чемпионов.

«Массимо Каррера понимает, что есть реальный шанс занять второе место. Не первое — там всe призрачно. Но второе, чтобы обойтись без квалификации в Лиге чемпионов. Если «Спартак» попадает в Европу напрямую, сезон нельзя будет назвать провальным.

Возьмите статистику всех чемпионов на следующий сезон. Не многие занимали даже второе место, а «Зенит», победив в чемпионате 1984 года, вообще оказался шестым»», – сказал Панов.

«Спартак» еще имеет шансы стать чемпионом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Панов Александр
Комментарии (8)
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vladik12
1525489587
Нужно брать первое.
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Опорник84
1525492622
Сезон можно было-бы назвать не провальным если-бы взяли кубок!
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VIPded
1525493867
Ростов и Динамо помогут...)))
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525495261
....лично я не верю в локомотив, хотя в этом сезоне, васся, команда вполне сносная....но, верю в спартак
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DeutschlandUberAlles
1525498472
Итоговое второе место Спартака будет означать что в этом сезоне Спартак на ровном месте лоханулся и привёз себе серебро. Хотя можно было рассчитывать на большее.
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Zeff
1525502789
А если нет? Тренер уйдёт?
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OfaZavr
1525502921
сезон нестабильный получился поэтому и второе место можно будет считать как нормальный результат, вот если бы еще кубок взяли тогда вообще было хорошо...
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zigbert
1525521265
Слишком долго раскачивался Спартак в начале сезона, потеряли много очков. Второе место будет успехом.
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