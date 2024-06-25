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    • Мостовой рассказал, как Десайи посчитал Панова ребенком перед знаменитым матчем Франция – Россия

    Мостовой рассказал, как Десайи посчитал Панова ребенком перед знаменитым матчем Франция – Россия

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отметил габариты игроков сборной Сербии на Евро-2024 и рассказал две истории в связи с этим.

    «Андрей Аршавин обратил внимание, какие здоровенные футболисты у сборной Сербии. Команда атлетов. Сербы всегда такими были – даже не знаю почему. Но я, услышав эти слова, сразу вспомнил две другие истории.

    Готовились выйти на тот самый легендарный матч с французами, который выиграли 3:2. В тоннеле рядом с нами французы – здоровенные, как на подбор. Косая сажень в плечах. Могучий Марсель Десайи принял Сашу Панова с ростом 165 за ребенка – и взял за руку... Чем Панов ответил на поле – все мы помним.

    А вот вам вторая история. Я только приехал в чемпионат Франции. Играем с «Лансом». Гляжу – у них все 11 чернокожие! Самый маленький ростом, наверное, 185! У нас в «Страсбуре» таких человека три – а у них все! Думаю: куда я попал?!» – написал Мостовой.

    • В отборочном матче Евро-2000 5 июня 1999 года Россия победила Францию на стадионе «Стад де Франс» (3:2). Два гола у россиян забил Александр Панов.
    • Мостовой выступал в чемпионате Франции за «Кан» и «Страсбур» в 1993-1996 годах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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