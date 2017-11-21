Панов: «Марибор» просто так во вторник не сдастся»

Бывший нападающий «Зенита», известный болельщик «Спартака» Александр Панов признался, что ждет непростой игры против «Марибора» в Лиге чемпионов. По его словам, красно-белым обязательно нужно побеждать в этой встрече, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября, в 20:00 по московскому времени.

– Уверены, что «Спартак» разнесет «Марибор»?

– Не думаю, что игра получится простой.

– Почему же?

– У «Марибора» уже нет турнирных задач, ничего на эту команду не давит. Гости приедут в Москву раскрепощенными. «Спартаку» же нужно рассчитывать только на победу.

– И на поражение «Севильи» от «Ливерпуля»?

– Да. Испанцы, правда, могут, преподнести сюрприз... Но если выиграет «Ливерпуль», то уже обеспечит себе выход в плей-офф. Не исключаю, что тогда в последнем туре против красно-белых Юрген Клопп может выставить неоптимальный состав, и москвичи получат неплохой шанс зацепиться за очки.

– «Спартак» сейчас похож на каток, который все сметает на своем пути?

– Конечно, игра в Краснодаре вселяет серьезный оптимизм. Лидеры вернулись в строй. Зе Луиш выздоровел, Зобнин восстановился – молодец! Промес находится в блестящей форме, Луис Адриано играет классно. «Спартак» поймал кураж, видно, что нет проблем с физикой, хорошее движение. Но Каррера не зря заметил, что «Марибор» просто так во вторник не сдастся, красно-белым придется выложиться по максимуму.

– Нет опасений, что мы увидим повторение первого матча (1:1)?

– Хочется верить, что с реализацией у хозяев проблем не возникнет. Верим в победу! Жду аншлага на стадионе. Если выиграем, то уже точно выйдем в Лигу Европы и продолжим борьбу за плей-офф ЛЧ.

– Красно-белые именно по качеству игры однозначно лучшие в Премьер-лиге?

– Нельзя быть столь категоричным.

– Кто тогда?

– Соперники – ЦСКА, «Зенит», «Локо» – тоже демонстрируют неплохой футбол. Но, как говорится, игра игрой, а очки очками. Возможно, красно-белые показывают более яркий, атакующий футбол.

– Допускаете, что Каррера против «Марибора» сыграет в четыре нападающих?

– Не исключаю такого варианта. Но Каррера еще посмотрит на состояние Мельгарехо, который получил небольшое повреждение в поединке с «Краснодаром». Если все форварды будут готовы на 100 процентов, то, возможно, тренер вновь выберет такую тактическую схему.

– Самое уязвимое место в нынешнем «Спартаке»?

– Очень жаль, что из-за дисквалификации встречу пропустит Джикия. Надеюсь, что Каррера найдет ему оптимальную замену. В обороне не все так гладко... Нужно надежнее играть сзади. В Лиге чемпионов не прощаются даже малейшие ошибки.

– Ещенко рискует не выйти на поле из-за повреждения. За Петковича очень тревожно?

– Петковичу здорово достается от болельщиков и специалистов.

– Разве несправедливо?

– Да нет, есть за что. Но я хочу поддержать этого парня. На самом деле, он не так уж и плох, как может показаться со стороны. Просто Петкович не демонстрирует более яркой, стабильной игры. Наверное, еще не закончился период адаптации. Не забывайте, что он еще недавно вернулся после травмы. Каррера в него верит, но ему нужно действовать агрессивнее.

– Он слишком зажат?

– Ему следует больше рисковать, больше играть на атаку. Ещенко же бегает туда-сюда как мотор. Петковичу нужно раскрепоститься. Он квалифицированный защитник, просто не хватает уверенности...