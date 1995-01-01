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    Панов: «Чуть задели – и на Кокорина с Мамаевым сразу заявление пишут. Бред какой-то»

    Бывший футболист «Зенита» Александр Панов прокомментировал ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки отбывают арест в СИЗО.

    «Сейчас время такое — интересное. Чуть задели — сразу в милицию бегут, начинают заявления писать. Убивают, грабят. Бред какой-то. Ты встань и дай отпор. Подумаешь, получишь в драке. А так сидишь и боишься, а после всего рассказываешь: «Ой, меня побили». Ну ты сделай что-нибудь. Ты старше, а они молодые парни — не бояться же из-за этого их? Для них даже полезно будет получить по своим шеям», – сказал Панов на шоу «The BESТолочи».

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
    • Футболистам выдвинули обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.

    Источник: YouTube-канал The BESTолочи

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2859

      nik55 47 минут назад

      было бы интересно услышать Панова после того как ему репу настучали ?

      2
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      Рейтинг: +37

      KPCCSPB > nik55 4 минуты назад

      Его пинали в Питере, он за мусаров спрятался

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