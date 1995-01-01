Панов: «Чуть задели – и на Кокорина с Мамаевым сразу заявление пишут. Бред какой-то»

Бывший футболист «Зенита» Александр Панов прокомментировал ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки отбывают арест в СИЗО.

«Сейчас время такое — интересное. Чуть задели — сразу в милицию бегут, начинают заявления писать. Убивают, грабят. Бред какой-то. Ты встань и дай отпор. Подумаешь, получишь в драке. А так сидишь и боишься, а после всего рассказываешь: «Ой, меня побили». Ну ты сделай что-нибудь. Ты старше, а они молодые парни — не бояться же из-за этого их? Для них даже полезно будет получить по своим шеям», – сказал Панов на шоу «The BESТолочи».