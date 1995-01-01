Экс-игрок «Зенита» Панов – об РФС: «С удовольствием разгреб бы это болото»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал, почему не готов баллотироваться на пост президента РФС. Спортсмену нужна поддержка.

«Если делать большое дело, то половину людей из РФС надо выгнать. Никто не даст вам это сделать. Скажут: работать как есть. А эти люди будут там сидеть и плести свои интриги. Возьмите Николая Толстых, который был до Виталия Мутко.

Ну и что он мог сделать? Посидел три года, интриги поплели, и его выгнали. Глобальный вопрос можно решать, но только с серьезной поддержкой. Если она у меня будет, я бы с удовольствием разгреб это болото. А лезть туда, чтобы меня потом выкинули со скандалом — зачем мне это надо?» – сказал Панов в интервью изданию «Спорт день за днем».