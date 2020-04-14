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Панов: «Пауза в чемпионате России рождает новую интригу»

14 апреля 2020, 09:14
3

Экс-форвард «Зенита» Александр Панов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– В чемпионской гонке «Зенит» не догнать?

– Не думаю, что все уже решено. Да, отрыв «Зенита» в 9 очков впечатляет. Но впереди совсем не короткая дистанция в 8 туров. К тому же, еще неизвестно, какую роль здесь сыграет пауза в чемпионате, и в каком состоянии вернутся в игру команды. Это и рождает новую интригу.

Скорее всего, «Ростову» с ЦСКА свои 12 и 14 очков в гонке за «Зенитом» не отыграть – слишком уж много было необязательных потерь. Хотя команды Карпина и Гончаренко моментами выглядели зрелищно и современно. А вот «Локомотив» с «Краснодаром» еще посражаются за чемпионство.

Почет и уважение Юрию Семину, который перед паузой, оставшись в атаке с одним Эдером, показал в Ростове, что безнадежных ситуаций для него и команды не бывает. Кстати, при Палыче Эдер открылся по-новому – стал больше играть на партнеров, активней маневрировать на передней линии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар Панов Александр
Комментарии (3)
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portero
1586846329
всё может быть.... кто в каком состоянии будет на тот момент, когда вернется футбол ...
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MaxRnD
1586864082
Ситуация там была двоякая - то ли Палыч показал, то ли Песьяков очередной раз опарафинился не по-детски ! По мне, так сильно-сильно второе ...
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zigbert
1586867443
Для команды,которая набрала ход этот перерыв будет нежелателен. Но все будут в равных условиях.
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