Панов: «Пауза в чемпионате России рождает новую интригу»

Экс-форвард «Зенита» Александр Панов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– В чемпионской гонке «Зенит» не догнать?

– Не думаю, что все уже решено. Да, отрыв «Зенита» в 9 очков впечатляет. Но впереди совсем не короткая дистанция в 8 туров. К тому же, еще неизвестно, какую роль здесь сыграет пауза в чемпионате, и в каком состоянии вернутся в игру команды. Это и рождает новую интригу.

Скорее всего, «Ростову» с ЦСКА свои 12 и 14 очков в гонке за «Зенитом» не отыграть – слишком уж много было необязательных потерь. Хотя команды Карпина и Гончаренко моментами выглядели зрелищно и современно. А вот «Локомотив» с «Краснодаром» еще посражаются за чемпионство.

Почет и уважение Юрию Семину, который перед паузой, оставшись в атаке с одним Эдером, показал в Ростове, что безнадежных ситуаций для него и команды не бывает. Кстати, при Палыче Эдер открылся по-новому – стал больше играть на партнеров, активней маневрировать на передней линии.