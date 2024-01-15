Панов объяснил, почему не ходит на матчи «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита», «Торпедо» и сборной России Александр Панов, поддерживающий «Спартак», сказал, что сейчас не ходит на стадионы из-за Fan ID.

«Постоянно слежу за «Спартаком», смотрю матчи, но на стадион пока не ходим из-за причин, о которых все знают. В этом сезоне команда неплохо идет.

Конечно, есть определeнные пробелы: команду кидает из стороны в сторону, но это стабилизируется. Абаскаль не так давно тренирует «Спартак», хотя уже показал свою работу.

Думаю, что в межсезонье должно быть усиление, новые связки. Защита в команде поменялась, что радует, потому что в обороне у «Спартака» были определенные проблемы. Это мешает в достижении побед», – сказал Панов.