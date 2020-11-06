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  • Аршавин: «Панов болеет за «Спартак»? Этого оборванца надо в психиатрическую больницу отвести»

Аршавин: «Панов болеет за «Спартак»? Этого оборванца надо в психиатрическую больницу отвести»

6 ноября 2020, 21:20
36

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно экс-партнера по команде Александра Панова. Аршавину не нравится, что тот болеет за «Спартак».

«И вот этот оборванец из Колпино теперь болеет за «Спартак»? Не знаю. В психиатрическую больницу его надо отвести, мне кажется», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Панов – воспитанник «Зенита».
  • Он провел за команду 111 матчей, забил 32 гола, сделал 14 результативных пасов.
  • Аршавин сейчас занимается в «Зените» развитием молодежного футбола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей Панов Александр
Комментарии (36)
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derrik2000
1604687013
"сказал Аршавин на ютуб-канале «Коммент.Шоу»." Сказал на ШОУ, значит, говоря ЭТО, думал, что удачно сострил. А какие "остроты" сейчас у профессиональных спортсменов, в т. ч. и футболёров, посмотрите на примере полена...
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Боцман59rus
1604689046
Это то шоу на котором весь сброд сМатча пытается шутить?
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swot1205
1604689200
это тебя, гон дон, надо в психушку
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RyslanZ
1604689493
Предлагаю Аршавину направить на проверку в психбольницу себя любимого, и всех,кто участвует в этом гнилом проекте..
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Синитсосит
1604689505
чувак играл за зенит и сборную, когда он забил двушку французам, сам готов соснуть у него был, а сейчас в психушку. Просто чел понимает что такое зинид, мешок гавна с финансами, чё болеть за него, Шава ты был бы поумнее, может так же болел бы
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морозз
1604690371
Панов наверное является Легендой Зенита и сборной России, но в чем то Аршавин прав...нельзя болеть за команду, которую ненавидит Питер! Это какой то зашквар!
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slavа0508
1604691918
Ну что ж так,как не высказывание ,так верх дебилизма,,,,лучше бы уж помалкивали,,,
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rammax fcsm
1604693297
фальцетная ослица ещё смеет рассуждать о болении? тебя, кастрата, как вообще в телевизор взяли??? ИА-ИА!!!!! маленький, жалкий, блеящий сурикат.....
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ivany4
1604698324
"Высокие отношения", в команде с северной окраины, между бывшими партнерами.) Вероятно в этой команде всегда такие отношения, или сладкая парочка, или партнер 1 и партнер 2.))
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Nerlinger
1604724835
Да у вас там посмотрю многих бы не мешало в дурку отправить
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