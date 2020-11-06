Аршавин: «Панов болеет за «Спартак»? Этого оборванца надо в психиатрическую больницу отвести»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно экс-партнера по команде Александра Панова. Аршавину не нравится, что тот болеет за «Спартак».
«И вот этот оборванец из Колпино теперь болеет за «Спартак»? Не знаю. В психиатрическую больницу его надо отвести, мне кажется», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Панов – воспитанник «Зенита».
- Он провел за команду 111 матчей, забил 32 гола, сделал 14 результативных пасов.
- Аршавин сейчас занимается в «Зените» развитием молодежного футбола.
Источник: Бомбардир.ру