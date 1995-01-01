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    Аршавин: «Панов болеет за «Спартак»? Этого оборванца надо в психиатрическую больницу отвести»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно экс-партнера по команде Александра Панова. Аршавину не нравится, что тот болеет за «Спартак».

    «И вот этот оборванец из Колпино теперь болеет за «Спартак»? Не знаю. В психиатрическую больницу его надо отвести, мне кажется», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Панов – воспитанник «Зенита».
    • Он провел за команду 111 матчей, забил 32 гола, сделал 14 результативных пасов.
    • Аршавин сейчас занимается в «Зените» развитием молодежного футбола.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12953

      derrik2000 7 минут назад

      "сказал Аршавин на ютуб-канале «Коммент.Шоу»."

      Сказал на ШОУ, значит, говоря ЭТО, думал, что удачно сострил.
      А какие "остроты" сейчас у профессиональных спортсменов, в т. ч. и футболёров, посмотрите на примере полена...

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