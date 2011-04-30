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Стивен Аппиа
Статистика
Стивен Аппиа - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1980 (45)
#4 | Полузащитник
178 см | 75 кг
Гана
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1 : 2
30.04.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
0 : 2
23.04.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1 : 0
19.03.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2 : 2
12.03.2011
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2 : 3
06.03.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2 : 2
20.02.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0 : 3
13.02.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
06.02.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
1 : 1
02.02.2011
Катания
1' - 61'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1 : 1
30.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2 : 0
23.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
3 : 2
19.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
0 : 0
09.01.2011
Дженоа
72' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
06.01.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1 : 0
18.12.2010
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
0 : 2
05.12.2010
Болонья
1' - 46'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
1 : 2
21.11.2010
Палермо
1' - 63'
43'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 0
13.11.2010
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
1 : 0
10.11.2010
Лацио
1' - 51'
25'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
3 : 1
07.11.2010
Чезена
1' - 90'
37'
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0 : 1
31.10.2010
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
2 : 1
24.10.2010
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
1 : 1
17.10.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 0
02.10.2010
Чезена
1' - 84'
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1 : 4
26.09.2010
Наполи
1' - 83'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
2 : 0
22.09.2010
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1 : 0
19.09.2010
Лечче
1' - 90'
44'
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2 : 0
11.09.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
0 : 0
28.08.2010
Чезена
1' - 73'
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