Стивен Аппиа - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Аппиа
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Аппиа
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Чезена (Чезена)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Бари (Бари)
|19.03.2011
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Чезена (Чезена)
|12.03.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|06.03.2011
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Чезена (Чезена)
|20.02.2011
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:2
|Чезена (Чезена)
|13.02.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|06.02.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|02.02.2011
|1' -61'
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Катания (Катания)
|30.01.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|23.01.2011
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|19.01.2011
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|09.01.2011
|72' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|06.01.2011
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|1:2
|Чезена (Чезена)
|18.12.2010
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|05.12.2010
|1' -46'
|Чезена (Чезена)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|21.11.2010
|1' -63'
|Чезена (Чезена)
|1:2
|Палермо (Палермо)
|43'
|13.11.2010
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Чезена (Чезена)
|10.11.2010
|1' -51'
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Лацио (Рим)
|25'
|07.11.2010
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|37'
|31.10.2010
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|17.10.2010
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Парма (Парма)
|02.10.2010
|1' -84'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Чезена (Чезена)
|26.09.2010
|1' -83'
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|22.09.2010
|1' -90'
|Катания (Катания)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|19.09.2010
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|44'
|11.09.2010
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:0
|Милан (Милан)
|28.08.2010
|1' -73'
|Рома (Рим)
|0:0
|Чезена (Чезена)