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    Стивен Аппиа - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Стивен
    Фамилия Аппиа
    Команда Войводина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 декабря 1980 (42 года)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чезена 14 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:2 Интер (Милан)
    23.04.2011 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Чезена (Чезена)
    17.04.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:0 Бари (Бари)
    19.03.2011 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Чезена (Чезена)
    12.03.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:2 Ювентус (Турин)
    06.03.2011 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:3 Чезена (Чезена)
    20.02.2011 Был в запасе Парма (Парма) 2:2 Чезена (Чезена)
    13.02.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:3 Удинезе (Удине)
    06.02.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Чезена (Чезена)
    02.02.2011 1' -61' Чезена (Чезена) 1:1 Катания (Катания)
    30.01.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Чезена (Чезена)
    23.01.2011 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Чезена (Чезена)
    19.01.2011 Был в запасе Интер (Милан) 3:2 Чезена (Чезена)
    09.01.2011 72' -90' Чезена (Чезена) 0:0 Дженоа (Генуя)
    06.01.2011 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 1:2 Чезена (Чезена)
    18.12.2010 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    05.12.2010 1' -46' Чезена (Чезена) 0:2 Болонья (Болонья)
    21.11.2010 1' -63' Чезена (Чезена) 1:2 Палермо (Палермо)
    43'
    13.11.2010 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Чезена (Чезена)
    10.11.2010 1' -51' Чезена (Чезена) 1:0 Лацио (Рим)
    25'
    07.11.2010 1' -90' Ювентус (Турин) 3:1 Чезена (Чезена)
    37'
    31.10.2010 1' -90' Чезена (Чезена) 0:1 Сампдория (Генуя)
    24.10.2010 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Чезена (Чезена)
    17.10.2010 1' -90' Чезена (Чезена) 1:1 Парма (Парма)
    02.10.2010 1' -84' Удинезе (Удине) 1:0 Чезена (Чезена)
    26.09.2010 1' -83' Чезена (Чезена) 1:4 Наполи (Неаполь)
    22.09.2010 1' -90' Катания (Катания) 2:0 Чезена (Чезена)
    19.09.2010 1' -90' Чезена (Чезена) 1:0 Лечче (Лечче)
    44'
    11.09.2010 1' -90' Чезена (Чезена) 2:0 Милан (Милан)
    28.08.2010 1' -73' Рома (Рим) 0:0 Чезена (Чезена)
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