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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Чезена
Парма - Чезена: обзор матча 20 февраля 2011
Парма
20.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Чезена
64'
Э. Креспо (П)
89'
Р. Палладино
31'
А. Розина
79'
П. Саммарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Чезена
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ! 2:2!
Р. Палладино
Пас отдал
Амаури
Замена
П. Деллафьоре
️️️️
Л. Хименес
Замена
Р. Палладино
️️️️
Г. Палетта
ГОЛ! 1:2!
П. Саммарко
Пас отдал
Л. Чеккарелли
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Богдани
Замена
М. Гобби
️️️️
Ф. Модесто
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Креспо
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Розина
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Замена
Э. Креспо
️️️️
Б. Джемаили
ГОЛ! 0:1!
А. Розина
Желтая карточка
Д. Колуччи
Желтая карточка
М. Пачи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
3-5-2
83
Миранте
6
Лукарелли
24
Пачи
29
Палетта
32
Модесто
87
Кандрева
4
Морроне
21
Джемаили
80
Валиани
21
Джовинко
11
Амаури
3-5-2
1
Антониоли
5
фон Берген
27
Фелипе
6
Лауро
77
Чеккарелли
26
Касерта
18
Колуччи
23
Саммарко
27
Розина
84
Хименес
81
Богдани
32
Модесто
18
Гобби
18
Гобби
32
Модесто
29
Палетта
17
Палладино
17
Палладино
29
Палетта
21
Джемаили
9
Креспо
9
Креспо
21
Джемаили
84
Хименес
15
Деллафьоре
15
Деллафьоре
84
Хименес
27
Розина
15
Джаккерини
15
Джаккерини
27
Розина
81
Богдани
19
Будан
19
Будан
81
Богдани
Остались в запасе
Парма
Чезена
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Парма - Чезена
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эннио Тардини
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