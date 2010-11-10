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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Лацио
Чезена - Лацио: обзор матча 10 ноября 2010
Чезена
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
84'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Лацио
Замена
Т. Рокки
️️️️
П. Фоджа
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Пас отдал
Э. Джаккерини
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Флоккари
Замена
Л. Пианджерельи
️️️️
Д. Колуччи
Желтая карточка
Л. Хименес
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Сарате
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
М. Лауро
Замена
Э. Скелотто
️️️️
С. Аппиа
Желтая карточка
С. Аппиа
Желтая карточка
М. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
27
Матузалем
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
5
Нагатомо
29
Беналуан
5
фон Берген
6
Лауро
16
Пароло
15
Джаккерини
18
Колуччи
4
Аппиа
84
Хименес
81
Богдани
4-4-2
16
Муслера
20
Бьява
26
Раду
23
Диаките
3
Андре Диас
17
Фоджа
27
Матузалем
24
Ледесма
23
Брешиано
10
Флоккари
9
Сарате
18
Колуччи
44
Пианджерельи
44
Пианджерельи
18
Колуччи
4
Аппиа
18
Скелотто
18
Скелотто
4
Аппиа
6
Лауро
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
6
Лауро
9
Сарате
15
Гонсалес
15
Гонсалес
9
Сарате
10
Флоккари
18
Козак
18
Козак
10
Флоккари
17
Фоджа
18
Рокки
18
Рокки
17
Фоджа
Остались в запасе
Чезена
Лацио
88
Иван Фатич
ЦЗ
12
Диего Кавальери
ВР
20
Алехандро Родригес
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
12
Диего Кавальери
ВР
20
Алехандро Родригес
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Чезена - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Дино Мануцци
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