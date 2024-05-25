Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Хорншух - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1991 (35)
#16 | Защитник
188 см | 79 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
11
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
25.05.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
2 : 1
20.05.2024
Лугано
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Цюрих
2 : 1
15.05.2024
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 3
12.05.2024
Цюрих
1' - 70'
21, 25'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Цюрих
0 : 2
05.05.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Цюрих
0 : 1
21.04.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
13.04.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
0 : 1
06.04.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
0 : 0
03.04.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Базель
2 : 2
30.03.2024
Цюрих
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
0 : 1
18.02.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 0
10.02.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Ивердон
2 : 0
04.02.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
16.12.2023
Цюрих
46' - 63'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
2 : 1
13.12.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
1 : 1
10.12.2023
Люцерн
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
3 : 1
25.11.2023
Янг Бойз
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
0 : 3
12.11.2023
Цюрих
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Цюрих
0 : 2
04.11.2023
Серветт
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 1
28.10.2023
Стад Лозанна Уши
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
0 : 0
21.10.2023
Цюрих
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
3 : 2
07.10.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
1 : 4
01.10.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
2 : 1
26.09.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
23.09.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Базель
2 : 2
03.09.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Цюрих
1 : 1
26.08.2023
Санкт-Галлен
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
12.08.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Цюрих
3 : 0
05.08.2023
Лугано
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
2 : 2
29.07.2023
Цюрих
Был в запасе
Главные новости
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
2
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
5
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+