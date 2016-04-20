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Рауль Баэна
Статистика
Рауль Баэна - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1989 (37), Торрокс
#15 | Полузащитник
179 см | 71 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2019/2020
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
24
1
1
10
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
20.04.2016
Райо Вальекано
1' - 77'
62'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
10.04.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
16'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
1' - 87'
39'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
19.03.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
07.03.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
1 : 5
03.03.2016
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
2 : 2
21.02.2016
Севилья
1' - 28'
16'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2016
Лас-Пальмас
1' - 65'
39'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 2
01.02.2016
Райо Вальекано
55' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2 : 2
17.01.2016
Райо Вальекано
85' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
1' - 75'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 2
03.01.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
10 : 2
20.12.2015
Райо Вальекано
1' - 27'
19'
27'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
2 : 1
06.12.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 3
29.11.2015
Атлетик
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
27'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 1
07.11.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
1 : 0
01.11.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
3 : 0
23.10.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
5 : 2
17.10.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 2
26.09.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.09.2015
Спортинг
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
20.09.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 3
14.09.2015
Депортиво
1' - 90'
27'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
1' - 90'
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