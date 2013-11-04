Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мануэл Памич - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мануэл
    Фамилия Памич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1986 (36 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Парма (Парма)
    13.01.2014 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Кьево (Верона)
    05.01.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    22.12.2013 Был в запасе Торино (Турин) 4:1 Кьево (Верона)
    15.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    08.12.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Кьево (Верона)
    01.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    23.11.2013 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Кьево (Верона)
    10.11.2013 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Милан (Милан)
    04.11.2013 1' -83' Болонья (Болонья) 0:0 Кьево (Верона)
    31.10.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кьево (Верона)
    27.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    20.10.2013 70' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    05.10.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    25.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.09.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Удинезе (Удине)
    15.09.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Кьево (Верона)
    31.08.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:4 Наполи (Неаполь)
    25.08.2013 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Кьево (Верона)
    • Читайте нас: 
    11