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Мануэл Памич
Статистика
Мануэл Памич - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1986 (40)
#3 | Защитник
175 см | 70 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1 : 2
19.01.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 1
13.01.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
0 : 0
05.01.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
4 : 1
22.12.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0 : 1
15.12.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
0 : 1
08.12.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
3 : 0
01.12.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 1
23.11.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
0 : 0
10.11.2013
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 0
04.11.2013
Кьево
1' - 83'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
31.10.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 2
27.10.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 1
20.10.2013
Кьево
70' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
05.10.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1 : 2
25.09.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
2 : 1
21.09.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 0
15.09.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
2 : 4
31.08.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 0
25.08.2013
Кьево
Был в запасе
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