|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Парма (Парма)
|13.01.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Кьево (Верона)
|05.01.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|4:1
|Кьево (Верона)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|08.12.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Кьево (Верона)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|23.11.2013
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Кьево (Верона)
|10.11.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Милан (Милан)
|04.11.2013
|1' -83'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Кьево (Верона)
|31.10.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кьево (Верона)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|20.10.2013
|70' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Кьево (Верона)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:4
|Наполи (Неаполь)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Кьево (Верона)