Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Ткачев - статистика

Завершил карьеру
19 мая 1989 (37)
#11 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
28
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
Арсенал
0 : 0
24.05.2025
Балтика
1' - 58'
Россия. Первая лига, 33 тур
Уфа
1 : 2
18.05.2025
Арсенал
1' - 62'
Россия. Первая лига, 32 тур
Арсенал
0 : 1
10.05.2025
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 31 тур
Сочи
5 : 1
03.05.2025
Арсенал
1' - 63'
Россия. Первая лига, 30 тур
Арсенал
1 : 1
27.04.2025
Ротор
1' - 81'
18'
Россия. Первая лига, 29 тур
Шинник
2 : 1
20.04.2025
Арсенал
47' - 90'
Россия. Первая лига, 28 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
13.04.2025
Арсенал
46' - 90'
Россия. Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
06.04.2025
Сокол
1' - 46'
Россия. Первая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 1
30.03.2025
Торпедо
1' - 46'
Россия. Первая лига, 25 тур
Урал
0 : 0
24.03.2025
Арсенал
46' - 90'
Россия. Первая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 0
17.03.2025
Чайка
82' - 90'
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
2 : 0
30.11.2024
Арсенал
8' - 90'
Россия. Первая лига, 18 тур
Алания
0 : 0
09.11.2024
Арсенал
46' - 90'
Россия. Первая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 1
26.10.2024
Шинник
1' - 46'
Россия. Первая лига, 15 тур
Чайка
2 : 2
21.10.2024
Арсенал
1' - 59'
Россия. Первая лига, 14 тур
Арсенал
1 : 1
13.10.2024
Сочи
1' - 62'
Россия. Первая лига, 13 тур
Родина
1 : 1
05.10.2024
Арсенал
1' - 59'
Россия. Первая лига, 12 тур
Арсенал
0 : 0
29.09.2024
Уфа
1' - 90'
Россия. Первая лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
21.09.2024
Арсенал
1' - 69'
Россия. Первая лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
16.09.2024
Урал
1' - 72'
Россия. Первая лига, 9 тур
Торпедо
2 : 2
09.09.2024
Арсенал
1' - 70'
39'
Россия. Первая лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
31.08.2024
СКА-Хабаровск
1' - 60'
Россия. Первая лига, 7 тур
Тюмень
0 : 0
23.08.2024
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Арсенал
0 : 0
17.08.2024
Алания
1' - 66'
Россия. Первая лига, 5 тур
Арсенал
1 : 1
11.08.2024
Нефтехимик
46' - 90'
86'
86'
Россия. Первая лига, 4 тур
Арсенал
2 : 1
05.08.2024
Енисей
75' - 90'
Россия. Первая лига, 3 тур
Ротор
0 : 1
29.07.2024
Арсенал
1' - 65'
Россия. Первая лига, 2 тур
Арсенал
1 : 0
20.07.2024
КАМАЗ
85' - 90'
Россия. Первая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 0
13.07.2024
Черноморец
1' - 46'
Главные новости
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
4
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
16
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+