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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Ротор
Арсенал - Ротор: обзор матча 27 апреля 2025
Арсенал
27.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
18'
С. Ткачев
7'
И. Сафронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ротор
83'
Замена
И. Соколов
️️️️
Е. Болотов
Замена
К. Богданец
️️️️
С. Ткачев
81'
Замена
М. Брнович
️️️️
А. Цараев
74'
73'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
М. Мальцев
73'
Замена
Г. Шильников
️️️️
С. Макаров
62'
Замена
А. Шумских
️️️️
Д. Таликин
62'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Турищев
59'
Желтая карточка
Е. Болотов
Замена
В. Левин
️️️️
Н. Раздорских
59'
48'
Вторая желтая
И. Сафронов
Замена
У. Джуранович
️️️️
А. Калмыков
46'
Желтая карточка
Н. Раздорских
45'
39'
Желтая карточка
И. Сафронов
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Сафронов
6'
Желтая карточка
Д. Прищепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-1-2-3-1
18
Цулая
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
59
Аванесян
11
Ткачев
21
Раздорских
9
Липовой
18
Попов
22
Цараев
90
Калмыков
3-3-1-2-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Плиев
35
Прищепа
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
7
Сафронов
24
Мальцев
90
Турищев
22
Цараев
14
Брнович
14
Брнович
22
Цараев
21
Раздорских
88
Левин
88
Левин
21
Раздорских
11
Ткачев
10
Богданец
10
Богданец
11
Ткачев
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
6
Макаров
17
Шильников
17
Шильников
6
Макаров
97
Таликин
5
Шумских
5
Шумских
97
Таликин
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
57
Болотов
32
Соколов
32
Соколов
57
Болотов
90
Турищев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
90
Турищев
Остались в запасе
Арсенал
Ротор
45
Дэвид Сангаре
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Арсенал - Ротор
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Информация о матче
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