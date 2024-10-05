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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Арсенал
Родина - Арсенал: обзор матча 05 октября 2024
Родина
05.10.2024, суббота, 20:00
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
57'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Арсенал
Желтая карточка
Х. Кочиев
90'
Замена
А. Агаев
️️️️
М. Рядно
90'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
А. Концевой
90'
Замена
М. Кане
️️️️
Р. Мальцев
90'
83'
Замена
Г. Жилкин
️️️️
А. Попов
Замена
А. Калмыков
️️️️
А. Юшин
75'
72'
Желтая карточка
И. Гелоян
69'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
В. Левин
59'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Ткачев
59'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
А. Цараев
ГОЛ! 1:0!
А. Юшин
57'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
33
Алан Агаев
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шакеров
68
Рядно
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
96
Мальцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Концевой
7
Юшин
10
Рейна
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
22
Цараев
18
Попов
9
Липовой
90
Турищев
68
Рядно
33
Агаев
33
Агаев
68
Рядно
96
Мальцев
36
Кане
36
Кане
96
Мальцев
80
Концевой
11
Кожедуб
11
Кожедуб
80
Концевой
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
18
Попов
28
Жилкин
28
Жилкин
18
Попов
88
Левин
34
Дмитриев
34
Дмитриев
88
Левин
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
22
Цараев
21
Шевченко
21
Шевченко
22
Цараев
Остались в запасе
Родина
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Родина - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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