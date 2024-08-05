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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Енисей
Арсенал - Енисей: обзор матча 05 августа 2024
Арсенал
05.08.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
22'
Д. Липовой
90+6'
А. Цараев
7'
Т. Шипунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Енисей
ГОЛ! 2:1!
А. Цараев
90'
+6
83'
Замена
М. Ширяев
️️️️
Я. Цесь
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Липовой
82'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Хабибов
75'
Замена
М. Турищев
️️️️
Р. Минаев
72'
71'
Желтая карточка
Т. Шипунов
52'
Замена
Р. Денисов
️️️️
А. Надольский
Замена
Н. Раздорских
️️️️
О. Дмитриев
46'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
Н. Печенкин
46'
44'
Желтая карточка
А. Надольский
Желтая карточка
Н. Печенкин
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Липовой
22'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Шипунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Алан Цараев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-1-3-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
6
Печенкин
21
Бердников
13
Кайнов
7
Хабибов
9
Липовой
34
Дмитриев
22
Цараев
77
Минаев
3-2-3-2
23
Антипин
96
Рукас
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
77
Самойлов
20
Шипунов
7
Чуканов
18
Надольский
43
Гилязетдинов
9
Савельев
34
Дмитриев
21
Раздорских
21
Раздорских
34
Дмитриев
7
Хабибов
11
Ткачев
11
Ткачев
7
Хабибов
6
Печенкин
18
Ндука
18
Ндука
6
Печенкин
9
Липовой
7
Никитин
7
Никитин
9
Липовой
77
Минаев
90
Турищев
90
Турищев
77
Минаев
3
Цесь
12
Ширяев
12
Ширяев
3
Цесь
18
Надольский
16
Денисов
16
Денисов
18
Надольский
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Арсенал - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Кирилл Гарафутдиннов (Москва)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
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