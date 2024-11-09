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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Арсенал
Алания - Арсенал: обзор матча 09 ноября 2024
Алания
09.11.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Арсенал
Желтая карточка
А. Хугаев
90'
+3
87'
Желтая карточка
Н. Раздорских
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Н. Абдоков
87'
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Т. Гаглоев
77'
Замена
З. Тарба
️️️️
В. Нафиков
77'
77'
Замена
М. Одейинка
️️️️
М. Турищев
73'
Желтая карточка
М. Турищев
64'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Коротков
59'
Желтая карточка
А. Бердников
46'
Замена
А. Коротков
️️️️
Д. Липовой
46'
Замена
С. Ткачев
️️️️
И. Гелоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
18
Артем Попов
ПВ
14
Малик Одейинка
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
4-2-1-3
25
Солдатенко
45
Москаленчик
5
Багаев
5
Татаев
19
Бутаев
8
Хугаев
15
Цаллагов
30
Гаглоев
10
Хадарцев
23
Нафиков
99
Абдоков
4-1-1-3-1
36
Левашов
6
Печенкин
20
Волков
21
Бердников
28
Жилкин
13
Кайнов
21
Раздорских
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
90
Турищев
23
Нафиков
6
Тарба
6
Тарба
23
Нафиков
30
Гаглоев
18
Тобоев
18
Тобоев
30
Гаглоев
99
Абдоков
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Абдоков
9
Липовой
24
Коротков
24
Коротков
9
Липовой
10
Гелоян
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Гелоян
Коротков
18
Попов
18
Попов
Коротков
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
Остались в запасе
Алания
Арсенал
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Алания - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
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