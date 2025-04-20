Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Арсенал
Шинник - Арсенал: обзор матча 20 апреля 2025
Шинник
20.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
32'
С. Гогуа
67'
З. Федоров
71'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Арсенал
Желтая карточка
В. Зинков
90'
80'
Замена
И. Гелоян
️️️️
У. Джуранович
Замена
С. Альфред
️️️️
З. Федоров
80'
Замена
В. Зинков
️️️️
Р. Куль
79'
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Калмыков
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Т. Шипунов
70'
ГОЛ! 2:0!
З. Федоров
67'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Д. Самойлов
57'
47'
Замена
С. Ткачев
️️️️
К. Богданец
46'
Замена
А. Калмыков
️️️️
М. Ахлинви
46'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
М. Брнович
46'
Замена
Д. Липовой
️️️️
А. Хабибов
Желтая карточка
Д. Самойлов
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Гогуа
32'
4'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-2-3-1
1
Опарин
30
Гогуа
27
Черный
6
Рукас
2
Косогоров
50
Голубев
15
Самойлов
8
Сухомлинов
20
Шипунов
78
Куль
9
Федоров
3-2-2-2-1
18
Цулая
4
Пенчиков
22
Семенчук
31
Большаков
59
Аванесян
70
Ахлинви
7
Хабибов
14
Брнович
18
Попов
10
Богданец
11
Джуранович
15
Самойлов
90
Шакуро
90
Шакуро
15
Самойлов
20
Шипунов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
20
Шипунов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
9
Федоров
29
Альфред
29
Альфред
9
Федоров
14
Брнович
21
Раздорских
21
Раздорских
14
Брнович
10
Богданец
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Богданец
7
Хабибов
9
Липовой
9
Липовой
7
Хабибов
11
Джуранович
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Джуранович
70
Ахлинви
90
Калмыков
90
Калмыков
70
Ахлинви
Остались в запасе
Шинник
Арсенал
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Шинник - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Арсенал
Первая лига России: шансы «Арсенала Тула» и «Сочи» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:44
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:38
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:38
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Арсенала Тула» и «Сочи» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:44
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+