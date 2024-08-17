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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Алания
Арсенал - Алания: обзор матча 17 августа 2024
Арсенал
17.08.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Алания
82'
Замена
️️️️
Б. Гурциев
Замена
️️️️
А. Бердников
81'
80'
Вторая желтая
К. Плиев
77'
Замена
️️️️
С. Макаров
Замена
️️️️
А. Цараев
71'
Замена
️️️️
С. Ткачев
66'
Замена
️️️️
А. Хабибов
66'
59'
Замена
️️️️
В. Нафиков
59'
Замена
️️️️
Д. Кокоев
43'
Желтая карточка
И. Цаллагов
15'
Желтая карточка
К. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
3-1-2-2-2
36
Левашов
22
Семенчук
31
Большаков
21
Бердников
13
Кайнов
7
Хабибов
11
Ткачев
18
Попов
22
Цараев
90
Турищев
21
Шевченко
4-2-2-1-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Плиев
5
Татаев
45
Москаленчик
15
Цаллагов
6
Макаров
17
Кокоев
23
Нафиков
7
Гурциев
88
Чимези
Остались в запасе
Арсенал
Алания
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Арсенал - Алания
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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