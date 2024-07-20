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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - КАМАЗ
Арсенал - КАМАЗ: обзор матча 20 июля 2024
Арсенал
20.07.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
74'
К. Большаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - КАМАЗ
Желтая карточка
К. Большаков
88'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Липовой
85'
Желтая карточка
А. Цараев
78'
ГОЛ! 1:0!
К. Большаков
74'
67'
Замена
А. Абрамов
️️️️
В. Почивалин
66'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Д. Стародуб
66'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Д. Караев
66'
Замена
А. Гюрджан
️️️️
Т. Кусяпов
61'
Желтая карточка
Т. Кусяпов
Замена
А. Цараев
️️️️
О. Дмитриев
46'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Шевченко
46'
Замена
А. Хабибов
️️️️
Г. Жилкин
46'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Никитин
46'
22'
Желтая карточка
И. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Роман Защепкин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
4-1-3-2
36
Левашов
28
Жилкин
6
Печенкин
21
Бердников
31
Большаков
13
Кайнов
7
Никитин
34
Дмитриев
9
Липовой
21
Шевченко
24
Азявин
4-2-2-1-1
31
Анисимов
11
Стародуб
4
Кусяпов
3
Маругин
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
99
Акбашев
7
Аюкин
11
Абдуллаев
10
Караев
9
Липовой
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Липовой
28
Жилкин
7
Хабибов
7
Хабибов
28
Жилкин
21
Шевченко
21
Раздорских
21
Раздорских
21
Шевченко
7
Никитин
18
Попов
18
Попов
7
Никитин
34
Дмитриев
22
Цараев
22
Цараев
34
Дмитриев
4
Кусяпов
22
Гюрджан
22
Гюрджан
4
Кусяпов
13
Почивалин
4
Абрамов
4
Абрамов
13
Почивалин
10
Караев
42
Кириллов
42
Кириллов
10
Караев
11
Стародуб
10
Защепкин
10
Защепкин
11
Стародуб
Остались в запасе
Арсенал
КАМАЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
33
Борис Фартуна
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
33
Борис Фартуна
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Арсенал - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Максим Перезва (Раменское)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
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