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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Арсенал
Балтика - Арсенал: обзор матча 21 сентября 2024
Балтика
21.09.2024, суббота, 21:15
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Арсенал
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
С. Пряхин
89'
84'
Замена
А. Коротков
️️️️
А. Цараев
84'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Д. Липовой
83'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
В. Левин
Замена
Н. Титков
️️️️
А. Мендель
77'
69'
Замена
Г. Жилкин
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
С. Пряхин
65'
65'
Замена
М. Турищев
️️️️
М. Одейинка
Замена
А. Мохаммад
️️️️
В. Лисакович
60'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Х. Аппаев
60'
Замена
И. Петров
️️️️
К. Никишин
46'
28'
Желтая карточка
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Малик Одейинка
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-1-2-3
39
Бориско
44
Исаенко
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
8
Мендель
17
Саусь
19
Пряхин
99
Лисакович
28
Никишин
14
Аппаев
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
22
Цараев
18
Попов
9
Липовой
14
Одейинка
99
Лисакович
96
Мохаммад
96
Мохаммад
99
Лисакович
28
Никишин
10
Петров
10
Петров
28
Никишин
8
Мендель
18
Титков
18
Титков
8
Мендель
19
Пряхин
17
Ковалев
17
Ковалев
19
Пряхин
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
11
Ткачев
28
Жилкин
28
Жилкин
11
Ткачев
22
Цараев
24
Коротков
24
Коротков
22
Цараев
9
Липовой
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Липовой
88
Левин
21
Шевченко
21
Шевченко
88
Левин
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
Остались в запасе
Балтика
Арсенал
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Балтика - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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