Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Шинник
Арсенал - Шинник: обзор матча 26 октября 2024
Арсенал
26.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
32'
М. Турищев
88'
А. Попов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Шинник
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Попов
Замена
М. Одейинка
️️️️
М. Турищев
84'
80'
Замена
З. Федоров
️️️️
А. Косогоров
80'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
В. Зинков
Замена
Г. Жилкин
️️️️
Д. Липовой
75'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
А. Цараев
75'
72'
Замена
П. Шакуро
️️️️
М. Султонов
58'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
А. Черный
Замена
Н. Печенкин
️️️️
З. Волков
50'
Желтая карточка
З. Волков
48'
46'
Замена
А. Малахов
️️️️
Л. Скворцов
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Ткачев
46'
45'
Желтая карточка
А. Косогоров
ГОЛ! 1:0!
М. Турищев
32'
17'
Желтая карточка
Б. Загре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
3-1-2-3-1
36
Левашов
20
Волков
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
22
Цараев
18
Попов
90
Турищев
3-3-2-2
95
Вамбольт
42
Джон
89
Загре
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
2
Косогоров
5
Зинков
15
Самойлов
78
Куль
28
Султонов
20
Волков
6
Печенкин
6
Печенкин
20
Волков
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
9
Липовой
28
Жилкин
28
Жилкин
9
Липовой
22
Цараев
21
Шевченко
21
Шевченко
22
Цараев
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
27
Черный
78
Якушевич
78
Якушевич
27
Черный
2
Скворцов
97
Малахов
97
Малахов
2
Скворцов
28
Султонов
90
Шакуро
90
Шакуро
28
Султонов
5
Зинков
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
5
Зинков
2
Косогоров
9
Федоров
9
Федоров
2
Косогоров
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
21
Никита Раздорских
ЦП
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
51
Тимофей Митров
ВР
46
Егор Синицын
ОП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
21
Никита Раздорских
ЦП
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
46
Егор Синицын
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Арсенал - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Павел Шишкин (Тамбов)
Делегат:
Николай Левин (Саранск)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Арсенал
Новости команд
Все
Арсенал
Шинник
Первая лига России: шансы «Арсенала Тула» и «Сочи» на победу в матче 20-го тура
09:44
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
09:38
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига России: шансы «Арсенала Тула» и «Сочи» на победу в матче 20-го тура
09:44
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
09:38
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+