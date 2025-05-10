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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Родина
Арсенал - Родина: обзор матча 10 мая 2025
Арсенал
10.05.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Родина
32'
М. Абдусаламов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Родина
90'
+6
Желтая карточка
А. Корякин
Желтая карточка
Д. Пенчиков
90'
+6
Желтая карточка
М. Брнович
90'
+3
90'
+2
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
И. Тимошенко
84'
Замена
А. Концевой
️️️️
М. Абдусаламов
Желтая карточка
Т. Аванесян
77'
Замена
В. Левин
️️️️
Т. Аванесян
77'
77'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
А. Корян
77'
Замена
А. Гапечкин
️️️️
А. Сокол
Замена
Э. Рейес
️️️️
Д. Липовой
57'
Замена
У. Джуранович
️️️️
А. Калмыков
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Абдусаламов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
7
Папе
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
4-2-2-1-1
18
Цулая
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
22
Семенчук
4
Пенчиков
59
Аванесян
70
Ахлинви
11
Ткачев
14
Брнович
9
Липовой
90
Калмыков
4-1-2-3
16
Корякин
88
Сокол
26
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
6
Фищенко
77
Корян
7
Папе
18
Абдусаламов
99
Тимошенко
10
Рейна
59
Аванесян
88
Левин
88
Левин
59
Аванесян
9
Липовой
7
Рейес
7
Рейес
9
Липовой
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
99
Тимошенко
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
99
Тимошенко
88
Сокол
2
Гапечкин
2
Гапечкин
88
Сокол
77
Корян
8
Маркитесов
8
Маркитесов
77
Корян
18
Абдусаламов
80
Концевой
80
Концевой
18
Абдусаламов
Остались в запасе
Арсенал
Родина
15
Тимофей Кашинцев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
30
Максим Данилин
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
30
Максим Данилин
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
14
Макс Баришич
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Арсенал - Родина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Родина
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Арсенал
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