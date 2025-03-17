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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Чайка
Арсенал - Чайка: обзор матча 17 марта 2025
Арсенал
17.03.2025, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Чайка
87'
Желтая карточка
Н. Маляров
Замена
С. Ткачев
️️️️
И. Гелоян
82'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
В. Левин
82'
Замена
К. Богданец
️️️️
А. Хабибов
74'
67'
Замена
Н. Маляров
️️️️
М. Бамматгереев
Желтая карточка
М. Ахлинви
62'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Д. Сергеев
61'
Желтая карточка
К. Большаков
50'
Желтая карточка
А. Бердников
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
97
Матвей Тороп
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
3-1-3-2-1
45
Сангаре
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
18
Сергеев
14
Брнович
88
Левин
7
Хабибов
10
Гелоян
18
Попов
90
Калмыков
4-1-1-2-2
95
Ходанович
2
Пелих
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
77
Лазарев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
18
Сергеев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
18
Сергеев
10
Гелоян
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Гелоян
88
Левин
21
Раздорских
21
Раздорских
88
Левин
7
Хабибов
10
Богданец
10
Богданец
7
Хабибов
10
Бамматгереев
7
Маляров
7
Маляров
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Арсенал
Чайка
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
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