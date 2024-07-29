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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Арсенал
Ротор - Арсенал: обзор матча 29 июля 2024
Ротор
29.07.2024, понедельник, 20:30
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
90'
Н. Раздорских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Арсенал
Желтая карточка
Н. Чагров
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:1!
Н. Раздорских
87'
Замена
А. Коротков
️️️️
И. Дэвид Ндука
Замена
А. Никитин
️️️️
В. Тюрин
78'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
М. Мальцев
68'
Замена
М. Агеев
️️️️
В. Морозов
68'
65'
Замена
А. Цараев
️️️️
О. Дмитриев
65'
Замена
А. Хабибов
️️️️
С. Ткачев
59'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Шевченко
Желтая карточка
Е. Болотов
50'
Замена
Д. Таликин
️️️️
И. Соколов
46'
Замена
Н. Плотников
️️️️
И. Пяткин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
17
Глеб Шильников
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
78
Евгений Мухин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
85
Пяткин
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
10
Морозов
3-1-2-3-1
36
Левашов
6
Печенкин
21
Бердников
28
Жилкин
13
Кайнов
18
Ндука
11
Ткачев
24
Азявин
34
Дмитриев
9
Липовой
21
Шевченко
13
Тюрин
4
Никитин
4
Никитин
13
Тюрин
85
Пяткин
19
Плотников
19
Плотников
85
Пяткин
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
97
Таликин
97
Таликин
32
Соколов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
18
Ндука
24
Коротков
24
Коротков
18
Ндука
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Раздорских
21
Раздорских
21
Шевченко
34
Дмитриев
22
Цараев
22
Цараев
34
Дмитриев
Остались в запасе
Ротор
Арсенал
57
Вадим Аверкиев
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
17
Глеб Шильников
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
17
Глеб Шильников
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Ротор - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саратов)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Волгоград Арена
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