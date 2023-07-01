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Сергей Ткачев
Новости
Сергей Ткачев - новости
Завершил карьеру
19 мая 1989 (37)
#11 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Россия
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Фото
«Родина» подписала чемпиона России в составе ЦСКА
2023.07.01 18:18
Определен лучший игрок Первой лиги в июле
2022.08.05 13:39
Фото
Тикнизян, Мозес и Николсон – в символической сборной 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.05.09 19:33
2
Нигматуллин, Козлов, Бумаль сыграют с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Новосельцев, Степанов, Ткачев – в основе «Арсенала»
2021.09.19 15:35
Новосельцев, Степанов, Ткачев выйдут в старте «Арсенала»; Зайнутдинов, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА
2021.09.12 13:06
3
Тульский «Арсенал» может отдать в аренду шесть игроков
2021.01.07 19:23
2
РПЛ. «Сочи» потерпел от «Арсенала» первое поражение в сезоне, Ткачев сделал дубль
2020.09.20 15:59
24
Бурлак, Ткачев, Луценко сыграют с первых минут у «Арсенала»; Маммана, Юсупов, Жоаозиньо – у «Сочи»
2020.09.20 13:06
Круговой, Мостовой, Малком – в основе «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Нигматуллин, Бурлак, Ткачев сыграют у гостей
2020.09.14 17:21
7
Денисов, Беляев, Ткачев сыграют с первых минут у «Арсенала»; Слуцкий выпустил Зуева, Макарова, Игнатьева
2020.03.14 17:55
1
Ткачев: «В «Арсенале» дисциплина при Кононове была идеально выстроена, он мог выгнать с тренировки за эмоции»
2020.01.08 11:44
3
Ткачев – об уходе в «Арсенал»: «В ЦСКА сказали, что лучше уйти – такая вот политика клуба»
2020.01.08 11:10
Денисов, Григалава, Ткачев – в старте «Арсенала» на матч с «Краснодаром»; Фернандеш, Вилена, Берг сыграют у южан
2019.11.24 15:27
4
Шамов, Денисов, Альварес – в старте «Арсенала» на матч с «Зенитом»; Кержаков, Караваев, Жирков сыграют у гостей
2019.11.10 12:57
13
Вилена, Берг, Ари – в основе «Краснодара» на матч с «Арсеналом»; Ломовицкий, Горбатенко, Ткачев выйдут у гостей
2019.09.29 18:13
3
Жирков, Кузяев, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Денисов, Бауэр, Ткачев сыграют у гостей
2019.09.13 18:54
16
Комбаров, Ткачев, Ломовицкий – в старте «Арсенала» на матч с ЦСКА; Гогуа, Кучаев, Бийол сыграют у гостей
2019.09.01 15:25
2
Ткачев – о победе над «Крыльями»: «Думаю, все кайфанули сегодня»
2019.07.20 19:16
2
Ткачев перешел из ЦСКА в тульский «Арсенал»
2019.06.27 23:58
4
«Чемпионат»: тульский «Арсенал» выкупил у ЦСКА Ткачева
2019.06.27 21:16
1
Агент Ткачева: «Аренду больше не рассматриваем. У игрока есть варианты трансфера в России и за рубежом»
2019.05.23 12:59
2
Видео
«Сережа, ты супергерой». Дед Мороз подарил хавбеку «Арсенала» Ткачеву маску и перчатки Халка
2018.12.30 14:49
2
Ткачев: «Рубин» с Бердыевым играет в основном от обороны. Будет тяжело»
2018.09.21 09:14
2
Комбаров, Ткачев, Кангва – в основе «Арсенала» на матч с «Динамо»; Жоаозиньо, Черных, Панченко сыграют у гостей
2018.07.29 15:38
2
Ткачев продолжит выступать за «Арсенал»
2018.07.01 18:55
2
ЦСКА вновь отдаст Ткачева в аренду в тульский «Арсенал»
2018.06.25 12:39
49
«Зенит» хочет приобрести Ткачева на замену Шатову. ЦСКА готов отпустить игрока за 1,5 миллиона
2018.05.08 20:09
50
Ткачев: «Когда мне позвонил Слуцкий, не мог больше думать о «Штутгарте»
2017.11.16 20:31
21
Ткачев: «На сборах с ЦСКА мы дико уставали, а потом смотрели на Березуцких и стыдно становилось — они-то терпели»
2017.11.16 17:37
9
Ткачев: «После каждого матча «Локомотива» Смородская всех целовала»
2017.09.04 23:02
13
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2
3
4
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Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
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«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
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Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
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Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
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Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
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