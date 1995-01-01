Круговой, Мостовой, Малком – в основе «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Нигматуллин, Бурлак, Ткачев сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачeв, Эванс Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кингс Кангва, Громыко, Ковалeв.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 18:30 по Москве.