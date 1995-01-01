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    Круговой, Мостовой, Малком – в основе «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Нигматуллин, Бурлак, Ткачев сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом».

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачeв, Эванс Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кингс Кангва, Громыко, Ковалeв.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 18:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +18201

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Странный состав у Арсенала. Видимо, в команде что-то происходит.

      0
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      Рейтинг: +2265

      Kollljan 1 час назад

      А где Ракицкий?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1112

      Nevsky_RU > Kollljan 1 час назад

      Травма

      2
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      Рейтинг: +4041

      BarStep 1 час назад

      Будет тяжёлый матч.. Арсенал в некомфортной для себя зоне и будет биться (пример костоломовской игры Динамо достаточно свеж). У нас будет довлеть результат последних двух игр без голов и чего уж там - в целом, невыразительный футбол мы показывали.. Рад буду конечно ошибиться и мы без проблем и уверенно возьмем три очка. Пожелаю хороший футбол показать командам и победы Зениту!

      2
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      Рейтинг: +2329

      Semenycch 1 час назад

      На месте центрального защитника в паре с Ловреном Оздоев?

      0
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      Рейтинг: +1395

      acor94 > Semenycch 1 час назад

      Сантос, а не оздоев, он уже играл там в этом году.

      1
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      Рейтинг: +6479

      alp 1 час назад

      Зенит обязан побеждать

      3
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      Рейтинг: +8398

      alarm 1 час назад

      позор спартаку! повизжали один тур на первом месте - и хватит!

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