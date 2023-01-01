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Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Тикнизян, Мозес и Николсон – в символической сборной 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 28-го тура чемпионата России.

В нее включены по два футболиста «Ростова», «Арсенала», «Крыльев Советов» и «Спартака», а также по одному игроку «Химок», «Ахмата» и «Локомотива».

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Андрей Лангович («Ростов»), Максим Осипенко («Ростов»), Марат Быстров («Ахмат»), Наир Тикнизян («Локомотив»);

Полузащитники: Сергей Ткачев («Арсенал»), Владислав Сарвели («Крылья Советов»), Кингс Кангва («Арсенал»), Виктор Мозес («Спартак»);

Нападающие: Максим Глушенков («Крылья Советов»), Шамар Николсон («Спартак»).

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Источник: WhoScored

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5092

    AtticusFinch 2 часа назад

    тикнизян левый защитник? кто то очень грамотно подошел к составлению списка

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