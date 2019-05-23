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    Агент Ткачева: «Аренду больше не рассматриваем. У игрока есть варианты трансфера в России и за рубежом»

    Футбольный агент Владимир Дейнека, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Сергея Ткачева, заявил, что его клиент больше не хочет уходить в аренду и согласен только на полноценный трансфер.

    Последние два сезона россиянин проводит в аренде в тульском «Арсенале».

    «У Ткачева остается еще год контракта с ЦСКА, но варианты с арендой мы больше не рассматриваем. Только продажу. У Сергея два сезона подряд очень качественная статистика, и у нас есть варианты трансфера для Ткачева как в России, так и за рубежом.

    В ближайшее время появится конкретика, и мы вступим в переговоры с ЦСКА о сумме выкупа», – сказал Дейнека.

    • 30-летний футболист перешел в ЦСКА из «Кубани» в январе 2016 года.
    • Сезон-2016/17 хавбек провел в составе «Крыльях Советов».
    • За армейцев Ткачев за все время сыграл 11 матчей.

    Источник: Sport24

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