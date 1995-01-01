«Сережа, ты супергерой». Дед Мороз подарил хавбеку «Арсенала» Ткачеву маску и перчатки Халка

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев получил подарок от Деда Мороза. Зимний волшебник прислал футболисту атрибутику супергероя Халка.

«Серeжа, ты в этом году забивал много красивых и важных мячей, отдавал голевые передачи. Тебя называют русским Халком, но чтобы никто не сомневался, что ты супергерой, здесь подарок. Желаю в новом году играть с удвоенной энергией и громить соперников суперсилой», – написал в письме Дед Мороз.