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    «Сережа, ты супергерой». Дед Мороз подарил хавбеку «Арсенала» Ткачеву маску и перчатки Халка

    Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев получил подарок от Деда Мороза. Зимний волшебник прислал футболисту атрибутику супергероя Халка.

    «Серeжа, ты в этом году забивал много красивых и важных мячей, отдавал голевые передачи. Тебя называют русским Халком, но чтобы никто не сомневался, что ты супергерой, здесь подарок. Желаю в новом году играть с удвоенной энергией и громить соперников суперсилой», – написал в письме Дед Мороз.

    • Ткачев в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Игрок принадлежит ЦСКА.
    • «Арсенал» идет в РПЛ 11-м.

    Источник: YouTube-канал «Арсенала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3162

      vladik12 16 минут назад

      Надеюсь, Глушакову Дедушка подарит мешок с фекалиями.

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