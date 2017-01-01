Ткачев – о победе над «Крыльями»: «Думаю, все кайфанули сегодня»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев высказался о результате матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:2).

«Думаю, всем понравилась эта игра, особенно – болельщикам. Много голов, обе команды показали хорошую игру. Удача была на стороне «Арсенала».

В первом тайме обыграли соперника во всем. Во втором, конечно, было тяжелее. Хотели где-то придержать мяч... Думаю, что все кайфанули сегодня. Хочу пожелать Самаре удачи в сезоне. Я не безразличен к ним», – приводит слова Ткачева«Спорт-экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».