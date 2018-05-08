«Зенит» хочет приобрести Ткачева на замену Шатову. ЦСКА готов отпустить игрока за 1,5 миллиона

опять что ли в своей манере собирают тех кто особо и не нужен да и ничего особенного не представляет из себя.
Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев может перейти в «Зенит».
В петербургской команде игрок должен заменить Олега Шатова, которого хочет выкупить «Краснодар».
Футболист принадлежит ЦСКА, в Туле он играет на правах аренды. Московский клуб готов продать 28-летнего россиянина за 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Ткачев провел в РФПЛ 27 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.