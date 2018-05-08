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    «Зенит» хочет приобрести Ткачева на замену Шатову. ЦСКА готов отпустить игрока за 1,5 миллиона

    Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев может перейти в «Зенит».

    В петербургской команде игрок должен заменить Олега Шатова, которого хочет выкупить «Краснодар».

    Футболист принадлежит ЦСКА, в Туле он играет на правах аренды. Московский клуб готов продать 28-летнего россиянина за 1,5 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне Ткачев провел в РФПЛ 27 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.05.2018 20:09
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 10:46

      опять что ли в своей манере собирают тех кто особо и не нужен да и ничего особенного не представляет из себя.

      2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 9 мая 2018, 07:19

      для зеньки сойдет

      1
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      Рейтинг: -24

      boevakulov 9 мая 2018, 05:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог--- http://wq.lt/wEhjy

      -4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 мая 2018, 03:02

      В Зените с головой плохо у кого то !

      1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 9 мая 2018, 01:13

      Нужно возвращать в Зенит Шатова и продавать Заболотного.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 мая 2018, 00:42

      Заболотного вместо Дзюбы, Ткачева вместо Шатова. Хотите Миланова подгонем на место Кришито?

      3
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      Рейтинг: +113

      larin80 > bset 9 мая 2018, 08:10

      Миланов по позиции не подойдёт вместо Кришито..а так..одним балластом больше,одним меньше..давайте)))

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 мая 2018, 00:35

      Интересно, что за имбицил в зините трансферами занимается? Показали бы его по TV

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 9 мая 2018, 00:02

      А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС! ЗЕНИТ А НАКУЯ???

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      Рейтинг: +113

      larin80 8 мая 2018, 23:50

      Надеюсь,наше руководство не до такой степени сбрендило..хотя.....уже не удивлюсь и этому..Сергей футболист отличный,земляк..я его помню в Воронеже за ФЦШ-73 ещё..но всё же..

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      Рейтинг: +1481

      GM 8 мая 2018, 23:42

      Неравноценная замена.

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