«Зенит» хочет приобрести Ткачева на замену Шатову. ЦСКА готов отпустить игрока за 1,5 миллиона

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев может перейти в «Зенит».

В петербургской команде игрок должен заменить Олега Шатова, которого хочет выкупить «Краснодар».

Футболист принадлежит ЦСКА, в Туле он играет на правах аренды. Московский клуб готов продать 28-летнего россиянина за 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ткачев провел в РФПЛ 27 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.