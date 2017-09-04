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    Ткачев: «После каждого матча «Локомотива» Смородская всех целовала»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поделился воспоминаниями от выступлений за «Локомотив».

    Стоит напомнить, что россиянин играл за железнодорожников с 2013 по 2015 год, когда президентом московского клуба была Ольга Смородская.

    «После каждого матча, тем более победного, Смородская всегда чуть ли не ногой открывала дверь, забегала и всех целовала в щеки. Говорила: «Всех люблю, люблю, люблю». Было интересно. Она и на тренировках присутствовала, даже подсказывала. Конечно, тяжело понять, когда женщина дает подсказки, но ей нравилось. Президент же, как-никак. Бывало, даже на поле выходила подсказывать», – рассказал Ткачев.

    Источник: YouTube

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    04.09.2017 23:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 сентября 2017, 18:51

      А Ткачёв про группенсекс в душевой не умолчал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 5 сентября 2017, 17:49

      да-да! прямо в рот!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 сентября 2017, 16:21

      не хотел бы чтобы меня после игры в раздевалке Смородина целовала....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 5 сентября 2017, 12:12

      Прикинь если бы ЛОКО какой нибудь европейский кубок взял ,страшно представить что Смородская могла бы учудить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 сентября 2017, 08:23

      на то она и баба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 сентября 2017, 08:11

      лучше бы минет делала

      2
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      Рейтинг: +1501

      777+ 5 сентября 2017, 00:48

      Баба просто рассудила - чтоб "не парить мозги":
      Если выиграл - поцелуи, проиграли - розги!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 сентября 2017, 00:08

      Обделённая женщина. Везде находила повод прикоснуться к молодым парням

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 сентября 2017, 23:43

      Теперь понятно почему ты так хренова играли )

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 сентября 2017, 23:07

      Че-то он умалчивает о том, как она себя вела после проигрышей, особенно крупных))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Lester84 4 сентября 2017, 23:59

      ага такая хозяйская большая спальня и очереди виноватых...)))

      3
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