Ткачев: «После каждого матча «Локомотива» Смородская всех целовала»

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев поделился воспоминаниями от выступлений за «Локомотив».

Стоит напомнить, что россиянин играл за железнодорожников с 2013 по 2015 год, когда президентом московского клуба была Ольга Смородская.

«После каждого матча, тем более победного, Смородская всегда чуть ли не ногой открывала дверь, забегала и всех целовала в щеки. Говорила: «Всех люблю, люблю, люблю». Было интересно. Она и на тренировках присутствовала, даже подсказывала. Конечно, тяжело понять, когда женщина дает подсказки, но ей нравилось. Президент же, как-никак. Бывало, даже на поле выходила подсказывать», – рассказал Ткачев.