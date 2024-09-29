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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Уфа
Арсенал - Уфа: обзор матча 29 сентября 2024
Арсенал
29.09.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Уфа
90'
+4
Замена
А. Теняев
️️️️
М. Агеян
90'
+2
Желтая карточка
А. Анисимов
Желтая карточка
В. Левин
87'
Замена
А. Коротков
️️️️
А. Бердников
82'
81'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
В. Адаев
81'
Замена
В. Ложкин
️️️️
Р. Пасевич
Замена
М. Турищев
️️️️
М. Одейинка
62'
Замена
Г. Жилкин
️️️️
А. Попов
57'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Д. Липовой
46'
Желтая карточка
А. Попов
35'
Желтая карточка
З. Волков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Малик Одейинка
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
20
Волков
22
Семенчук
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
22
Цараев
14
Одейинка
18
Попов
4-2-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
89
Стоцкий
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
15
Бочеров
7
Перченок
88
Агеян
97
Пасевич
9
Адаев
18
Попов
28
Жилкин
28
Жилкин
18
Попов
21
Бердников
24
Коротков
24
Коротков
21
Бердников
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
88
Агеян
45
Теняев
45
Теняев
88
Агеян
9
Адаев
8
Исаев
8
Исаев
9
Адаев
97
Пасевич
25
Ложкин
25
Ложкин
97
Пасевич
Остались в запасе
Арсенал
Уфа
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
24
Илья Азявин
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Арсенал - Уфа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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