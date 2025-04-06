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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Сокол
Арсенал - Сокол: обзор матча 06 апреля 2025
Арсенал
06.04.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
29'
А. Калмыков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Сокол
Замена
Д. Сергеев
️️️️
В. Левин
90'
+2
Желтая карточка
М. Цулая
90'
88'
Замена
А. Молодцов
️️️️
Д. Бегун
Замена
Д. Липовой
️️️️
А. Хабибов
81'
74'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
И. Дэвид Ндука
Желтая карточка
А. Хабибов
65'
60'
Замена
И. Порохов
️️️️
Д. Сасин
60'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Б. Гурциев
Замена
К. Богданец
️️️️
С. Ткачев
46'
Замена
А. Цараев
️️️️
М. Брнович
46'
Желтая карточка
А. Бердников
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Калмыков
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
11
Илья Порохов
ПВ
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
3-1-4-1-1
18
Цулая
22
Семенчук
21
Бердников
4
Пенчиков
59
Аванесян
14
Брнович
11
Ткачев
7
Хабибов
88
Левин
18
Попов
90
Калмыков
4-1-2-2-1
33
Карабашев
77
Юзепчук
5
Ковачевич
18
Лепский
57
Бегун
8
Кантария
28
Забелин
18
Ндука
7
Гурциев
77
Сасин
21
Карпицкий
88
Левин
18
Сергеев
18
Сергеев
88
Левин
7
Хабибов
9
Липовой
9
Липовой
7
Хабибов
11
Ткачев
10
Богданец
10
Богданец
11
Ткачев
14
Брнович
22
Цараев
22
Цараев
14
Брнович
57
Бегун
27
Молодцов
27
Молодцов
57
Бегун
7
Гурциев
11
Бабаев
11
Бабаев
7
Гурциев
77
Сасин
11
Порохов
11
Порохов
77
Сасин
18
Ндука
9
Шпитальный
9
Шпитальный
18
Ндука
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Арсенал - Сокол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Арсенал
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