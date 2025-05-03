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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Арсенал
Сочи - Арсенал: обзор матча 03 мая 2025
Сочи
03.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 31 тур
5 : 1
Завершен
Арсенал
65'
Р. Пасевич
75'
Р. Магаль
81'
М. Крамарич (П)
81'
М. Крамарич (П)
87'
Д. Мартовой
89'
Д. Мартовой
53'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Арсенал
ГОЛ! 6:1!
Д. Мартовой
89'
ГОЛ! 5:1!
Д. Мартовой
87'
86'
Желтая карточка
А. Попов
85'
Замена
К. Богданец
️️️️
Д. Липовой
Замена
О. Кожемякин
️️️️
Р. Пасевич
84'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
М. Крамарич
84'
Замена
П. Маслов
️️️️
К. Заика
82'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Крамарич
81'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Крамарич
81'
ГОЛ! 2:1!
Р. Магаль
75'
72'
Вторая желтая
К. Большаков
Замена
С. Терехов
️️️️
А. Макарчук
68'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пасевич
65'
63'
Замена
М. Брнович
️️️️
Н. Раздорских
63'
Замена
Э. Рейес
️️️️
С. Ткачев
62'
Желтая карточка
А. Калмыков
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Калмыков
48'
Желтая карточка
К. Большаков
46'
Замена
В. Левин
️️️️
А. Цараев
Желтая карточка
А. Макарчук
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
4-2-3-1
35
Дегтев
17
Макарчук
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
13
Кайнов
97
Пасевич
14
Крамарич
59
Барт
77
Писарский
3-1-2-3-1
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
21
Бердников
59
Аванесян
11
Ткачев
21
Раздорских
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
90
Калмыков
17
Макарчук
32
Терехов
32
Терехов
17
Макарчук
97
Пасевич
22
Кожемякин
22
Кожемякин
97
Пасевич
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
14
Крамарич
7
Мартовой
7
Мартовой
14
Крамарич
21
Раздорских
14
Брнович
14
Брнович
21
Раздорских
22
Цараев
88
Левин
88
Левин
22
Цараев
11
Ткачев
7
Рейес
7
Рейес
11
Ткачев
9
Липовой
10
Богданец
10
Богданец
9
Липовой
Остались в запасе
Сочи
Арсенал
12
Николай Заболотный
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
Главный тренер
Роберт Морено
15
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Сочи - Арсенал
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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