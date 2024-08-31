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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - СКА-Хабаровск
Арсенал - СКА-Хабаровск: обзор матча 31 августа 2024
Арсенал
31.08.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
61'
А. Хабибов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - СКА-Хабаровск
90'
+3
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
А. Бердников
87'
84'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
М. Турищев
️️️️
М. Одейинка
81'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Цараев
77'
Замена
А. Коротков
️️️️
А. Хабибов
77'
69'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
69'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Н. Першин
69'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
А. Симонян
ГОЛ! 1:0!
А. Хабибов
61'
Замена
А. Хабибов
️️️️
С. Ткачев
60'
Замена
Д. Липовой
️️️️
И. Гелоян
46'
21'
Замена
Н. Поярков
️️️️
Е. Носков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Малик Одейинка
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
6
Печенкин
22
Семенчук
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
10
Гелоян
22
Цараев
18
Попов
14
Одейинка
4-1-1-2-2
98
Имамов
44
Журавлев
50
Быков
17
Покидышев
91
Носков
46
Першин
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
Хабибов
24
Коротков
24
Коротков
Хабибов
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
22
Цараев
21
Раздорских
21
Раздорских
22
Цараев
10
Гелоян
9
Липовой
9
Липовой
10
Гелоян
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
46
Першин
92
Емельянов
92
Емельянов
46
Першин
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Симонян
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Симонян
10
Гаджимурадов
90
Кутовой
90
Кутовой
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Арсенал
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Виталий Жолобов (Волжский)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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