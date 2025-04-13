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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Арсенал
СКА-Хабаровск - Арсенал: обзор матча 13 апреля 2025
СКА-Хабаровск
13.04.2025, воскресенье, 08:00
Россия. Первая лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
24'
Б. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Арсенал
Замена
М. Кутовой
️️️️
Г. Гонгадзе
70'
Замена
Н. Першин
️️️️
Р. Емельянов
70'
68'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
В. Левин
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
65'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Р. Гаджимурадов
64'
59'
Замена
А. Калмыков
️️️️
У. Джуранович
46'
Замена
С. Ткачев
️️️️
К. Богданец
46'
Замена
М. Брнович
️️️️
А. Цараев
46'
Замена
Э. Рейес
️️️️
А. Хабибов
Желтая карточка
Ю. Журавлев
38'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
37'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мартинес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-1-2-2
98
Имамов
91
Носков
17
Покидышев
44
Журавлев
44
Гурбан
92
Емельянов
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
3-1-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
22
Семенчук
31
Большаков
59
Аванесян
7
Хабибов
88
Левин
10
Богданец
22
Цараев
18
Попов
11
Джуранович
92
Емельянов
46
Першин
46
Першин
92
Емельянов
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
90
Кутовой
90
Кутовой
10
Гонгадзе
88
Левин
70
Ахлинви
70
Ахлинви
88
Левин
22
Цараев
14
Брнович
14
Брнович
22
Цараев
10
Богданец
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Богданец
7
Хабибов
7
Рейес
7
Рейес
7
Хабибов
11
Джуранович
90
Калмыков
90
Калмыков
11
Джуранович
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Арсенал
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
18
Давид Болатаев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча СКА-Хабаровск - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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