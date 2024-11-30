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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Арсенал
Енисей - Арсенал: обзор матча 30 ноября 2024
Енисей
30.11.2024, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
39'
А. Окладников
54'
А. Масловский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Арсенал
Замена
Т. Рукас
️️️️
А. Масловский
85'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Мазурин
85'
85'
Замена
И. Соколов
️️️️
Д. Липовой
ГОЛ! 2:0!
А. Масловский
54'
46'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
Э. Ботака-Иобома
ГОЛ! 1:0!
А. Окладников
39'
34'
Желтая карточка
Д. Липовой
18'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
16'
Замена
А. Попов
️️️️
М. Кайнов
8'
Замена
С. Ткачев
️️️️
М. Турищев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
25
Эмерсон
55
Богатырев
90
Ломакин
87
Мазурин
23
Ушатов
44
Тихонов
75
Окладников
19
Тихонов
7
Чуканов
3-3-1-2-1
36
Левашов
3
Ботака-Иобома
20
Волков
31
Большаков
21
Бердников
13
Кайнов
28
Жилкин
21
Раздорских
10
Гелоян
9
Липовой
90
Турищев
33
Масловский
96
Рукас
96
Рукас
33
Масловский
87
Мазурин
8
Канаплин
8
Канаплин
87
Мазурин
9
Липовой
28
Соколов
28
Соколов
9
Липовой
90
Турищев
11
Ткачев
11
Ткачев
90
Турищев
13
Кайнов
18
Попов
18
Попов
13
Кайнов
3
Ботака-Иобома
21
Шевченко
21
Шевченко
3
Ботака-Иобома
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Енисей - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Роман Труханович (Барнаул)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Центральный
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