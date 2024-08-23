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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Арсенал
Тюмень - Арсенал: обзор матча 23 августа 2024
Тюмень
23.08.2024, пятница, 17:30
Россия. Первая лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Арсенал
90'
+2
Замена
Н. Печенкин
️️️️
К. Большаков
67'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Д. Липовой
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Ткачук
61'
Замена
М. Петров
️️️️
А. Коротаев
61'
46'
Замена
В. Левин
️️️️
Е. Шевченко
46'
Замена
А. Попов
️️️️
Г. Жилкин
46'
Замена
М. Одейинка
️️️️
М. Турищев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
21
Артем Тихонов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-2-2-2
1
Гошев
72
Бем
44
Сухорученко
34
Храмцов
30
Шавлохов
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
31
Ткачук
11
Карпов
24
Коротаев
4-1-1-2-2
36
Левашов
22
Семенчук
31
Большаков
21
Бердников
28
Жилкин
13
Кайнов
11
Ткачев
22
Цараев
9
Липовой
21
Шевченко
90
Турищев
24
Коротаев
13
Петров
13
Петров
24
Коротаев
31
Ткачук
80
Купцов
80
Купцов
31
Ткачук
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
31
Большаков
6
Печенкин
6
Печенкин
31
Большаков
21
Шевченко
88
Левин
88
Левин
21
Шевченко
9
Липовой
10
Гелоян
10
Гелоян
9
Липовой
28
Жилкин
18
Попов
18
Попов
28
Жилкин
Остались в запасе
Тюмень
Арсенал
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
21
Артем Тихонов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
21
Артем Тихонов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Тюмень - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
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