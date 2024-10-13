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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Сочи
Арсенал - Сочи: обзор матча 13 октября 2024
Арсенал
13.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
45+1'
М. Турищев
62'
П. Мелешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Сочи
Замена
Г. Жилкин
️️️️
Д. Липовой
89'
79'
Замена
В. Литвинов
️️️️
П. Маслов
79'
Замена
Р. Магаль
️️️️
П. Мелешин
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Турищев
68'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
В. Левин
68'
62'
ГОЛ! 1:1!
П. Мелешин
Замена
Е. Шевченко
️️️️
С. Ткачев
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Турищев
45'
+1
Желтая карточка
Н. Печенкин
42'
26'
Желтая карточка
К. Кравцов
Желтая карточка
В. Левин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
9
Артем Арутюнов
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
6
Печенкин
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
18
Попов
22
Цараев
90
Турищев
3-3-1-1-2
33
Карабашев
22
Кожемякин
91
Суслов
39
Маслов
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
21
Макаров
14
Крамарич
11
Мелешин
77
Писарский
9
Липовой
28
Жилкин
28
Жилкин
9
Липовой
88
Левин
21
Раздорских
21
Раздорских
88
Левин
90
Турищев
10
Гелоян
10
Гелоян
90
Турищев
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Шевченко
11
Ткачев
39
Маслов
4
Литвинов
4
Литвинов
39
Маслов
11
Мелешин
28
Магаль
28
Магаль
11
Мелешин
Остались в запасе
Арсенал
Сочи
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Арсенал - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
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