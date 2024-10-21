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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Арсенал
Чайка - Арсенал: обзор матча 21 октября 2024
Чайка
21.10.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
18'
В. Руденко
61'
Д. Янов
20'
М. Турищев (П)
79'
М. Турищев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Арсенал
Замена
Я. Арбузов
️️️️
В. Руденко
89'
Замена
М. Бамматгереев
️️️️
Д. Янов
89'
79'
ГОЛ! 2:2!
М. Турищев
Замена
А. Нестеров
️️️️
А. Евдокимов
74'
68'
Желтая карточка
А. Попов
66'
Замена
М. Одейинка
️️️️
Н. Раздорских
ГОЛ! 2:1!
Д. Янов
61'
60'
Желтая карточка
М. Турищев
59'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
В. Руденко
53'
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Турищев
ГОЛ! 1:0!
В. Руденко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Штепа
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
61
Ужгин
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
2
Пелих
7
Маляров
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
3-1-2-3-1
36
Левашов
20
Волков
22
Семенчук
21
Бердников
13
Кайнов
21
Раздорских
11
Ткачев
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
90
Турищев
99
Евдокимов
2
Нестеров
2
Нестеров
99
Евдокимов
13
Янов
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
13
Янов
19
Руденко
19
Арбузов
19
Арбузов
19
Руденко
11
Ткачев
10
Гелоян
10
Гелоян
11
Ткачев
21
Раздорских
14
Одейинка
14
Одейинка
21
Раздорских
Остались в запасе
Чайка
Арсенал
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Чайка - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Андрей Зубов (Азов)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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