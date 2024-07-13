Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Черноморец
Арсенал - Черноморец: обзор матча 13 июля 2024
Арсенал
13.07.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
51'
Д. Липовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Черноморец
90'
+3
Желтая карточка
Д. Фомин
Желтая карточка
О. Дмитриев
80'
69'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Е. Иванов
64'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Окладников
64'
Замена
М. Мусалов
️️️️
О. Красильниченко
Замена
А. Никитин
️️️️
И. Гелоян
62'
58'
Желтая карточка
В. Стежко
Желтая карточка
А. Бердников
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Липовой
51'
Замена
А. Бердников
️️️️
А. Коротков
46'
Замена
Д. Липовой
️️️️
С. Ткачев
46'
Желтая карточка
Е. Шевченко
38'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
Э. Ботака-Иобома
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-1-2-2-1
36
Левашов
28
Жилкин
31
Большаков
24
Коротков
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
21
Макаров
11
Ткачев
10
Гелоян
34
Дмитриев
21
Шевченко
3-2-2-2-1
22
Ребров
44
Чичинадзе
5
Стежко
3
Красильниченко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
77
Антонов
18
Гурченко
18
Родионов
75
Окладников
3
Ботака-Иобома
6
Печенкин
6
Печенкин
3
Ботака-Иобома
24
Коротков
21
Бердников
21
Бердников
24
Коротков
10
Гелоян
7
Никитин
7
Никитин
10
Гелоян
11
Ткачев
9
Липовой
9
Липовой
11
Ткачев
75
Окладников
57
Кротов
57
Кротов
75
Окладников
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
8
Иванов
17
Фомин
17
Фомин
8
Иванов
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
75
Иван Будачев
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Арсенал - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арсенал
Новости команд
Все
Арсенал
Черноморец
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+